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​У Бангладеш затонув пором з пасажирами, є загиблі

Рятувальна операція триває.

​У Бангладеш затонув пором з пасажирами, є загиблі
Архівне фото
Фото: rnns.ru

У Бангладеш на річці Шіталакшья в результаті зіткнення з вантажним кораблем затонув пором, на борту якого знаходилося близько 50 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що загинули щонайменше п'ятеро осіб, десятки людей зникли безвісті. Деяким пасажирам вдалося  дістатися до берега самостійно.

За словами представника поліції, рятувальна операція триває.

Пором був переповнений людьми, які намагалися потрапити в своє рідне місто напередодні локдауна,  який вступає в силу з сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, у лютому на річці Конго перекинулося і затонуло китобійне судно, у результаті чого загинуло понад 60 людей.

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