Німеччина та Франція оприлюднили спільну заяву щодо загострення на Донбасі

Берлін і Париж наголосили на своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Німеччина та Франція заявили про стурбованість зростанням кількості порушень режиму припинення вогню після стабілізації ситуації на сході України з липня 2020 року.

Про це йдеться у спільній заяві зовнішньополітичних відомств Німеччини і Франції, пише “Європейська правда”.

"Ми уважно стежимо за ситуацією, особливо за переміщеннями російських військ, і закликаємо сторони до стриманості та негайної деескалації", – йдеться у заяві.

Берлін і Париж наголосили на своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Як посередники у нормандському форматі Німеччина та Франція прагнуть реалізувати Мінські угоди в повному обсязі. З цією метою продовжуються регулярні переговори", – зазначили у МЗС Німеччини та Франції.

Країни відтак вітають продовження мандату Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні (СММ) та закликають припинити обмеження їх свободи пересування, щоб СММ могла виконувати свої завдання відповідно до свого мандату.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із чинною головою ОБСЄ Анн Лінде загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі і в Криму.

2 квітня президент США та України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Президент США запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки.

Про те, що Росія зганяє військову техніку до українських кордонів, цього тижня у парламенті повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Росія нарощує війська під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України. Після цього посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.