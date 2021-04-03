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Президент Аргентини, який щепився "Sputnik V" , отримав позитивний результат антиген-тесту на ковід

Альберто Фінандес очікує на підтвердження результатів за допомогою ПЛР-тесту.

Президент Аргентини, який щепився "Sputnik V" , отримав позитивний результат антиген-тесту на ковід
Альберто Фернандес
Фото: unionesarda.it

Президент Аргентини Альберто Фернандес, який у січні вакцинувався російською вакциною "Sputnik V" , отримав позитивний результат антиген-тесту на коронавірус.

Про це він написав у Твіттері.

"Наприкінці дня, після того, як у мене піднялася температура до 37,3 і з'явився невеликий головний біль, я зробив тест на антиген, що виявився позитивним”, – написав він.

Він додав, що, очікуючи на підтвердження результатів за допомогою ПЛР-тесту, самоізолювався і дотримується протоколу. Фернандес також зв’язався з людьми, з якими контактував протягом останніх 48 годин.

“Треба бути дуже обережними. Прошу всіх дотримуватися поточних рекомендацій. Зрозуміло, що пандемія не пройшла і ми повинні продовжувати піклуватися про себе”, – додав президент Аргентини.

Нагадаємо, в Аргентині очільник Міністерства охорони здоров’я Хінес Гонсалес Гарсія оголосив про відставку через скандал з позачерговою вакцинацією чиновників та політиків.

Торік у грудні Аргентина почала вакцинувати своїх громадян від коронавірусу російським медпрепаратом Sputnik. V.

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