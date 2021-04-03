Члени Європарламенту закликали РФ зупинити стягування військ до кордонів України

Європарламентарі ухвалили колективну заяву щодо нарощування російської військової присутності на Сході України та вздовж її кордонів.

Про це повідомляє представництво України при Євросоюзі.

“Ми закликаємо Росію вжити невідкладних заходів з метою зменшення напруженості, припинивши військове нарощування в Україні та поблизу її кордонів, а також збройні провокації та залякування”, - йдеться у повідомленні.

Документ підписали 18 європарламентарів, зокрема член Сейму Литви Андрюс Кубілюс та член Європарламенту від Литви Петрас Ауштревічус.

Нагадаємо, цього тижня у парламенті повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія накопичує війська біля українських кордонів. Це відбувається під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Вчора головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України. Після цього посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.