Капітолій США закрито на вхід та вихід після поранення двох працівників поліції (оновлено)

Раніше повідомлялося про стрілянину на північному контурі безпеки Капітолію.

Фото: CNN

Капітолій США закрито на вхід та вихід через повідомлення про стрілянину та про умисний таран транспортного засобу, в якому перебували двоє правоохоронців.

Як зазначає у Twitter пресслужба поліції Капітолія, інцидент трапився на північному контурі безпеки будівлі.

Чоловік, який здійснив таран, наразі знаходиться під вартою. Обидва офіцери отримали поранення. Всіх трьох доправили до лікарні, йдеться у заяві поліції Капітолію у Twitter.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Раніше у оголошенні, яке було зроблено через систему гучного зв’язку Капітолію, всім, хто перебував у будівлі, було наказано залишатися в приміщенні та триматися подалі від вікон.

Журналісти телеканалу CNN з місця події повідомляють, що біля будівлі були помічені машини швидкої допомоги та вертоліт. На носилках було помічено одну людину.

Речник департаменту пожежної безпеки Віто Маджоло повідомив, що служба реагує на повідомлення про стрілянину на північній барикаді Капітолію, і є вказівки про необхідність перевезення пацієнтів.

Нагадаємо, 6 січня в результаті заворушень під час штурму Капітолію у Вашингтоні загинули п’ятеро людей.