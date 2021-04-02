Американський есмінець було потоплено японцями у 1944 році.

Фото: Caladan Oceanic

Американська експедиція зняла на відео рештки есмінця USS Johnston, який затонув у 1944 році під час битви у затоці Лейте у Філіппінському морі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на повідомлення компанії Caladan Oceanic, яка організувала занурення на замовлення двох колишніх військових моряків зі США.

Американський 115-метровий есмінець лежить на глибині 6,5 км під водою. Для порівняння, глибина у місці, де лежить "Титанік", - 3,75 км.

"Корабель лежить настільки глибоко, що у таких місцях дуже мало кисню. І хоча на кораблі видно сліди життєдіяльності морських мешканців, він зберігся надзвичайно добре, крім пошкоджень, отриманих у жорстокій битві", - розказав Віктор Весково, який замовив експедицію та пілотував підводний човен.

Зокрема, під час занурення дослідники побачили номер корпусу судна - 557. Також було добре видно вцілілі гармати.

"Ми побачили подвійні торпедні стійки посеред корабля, які були абсолютно порожніми, тому що вони вистрілили всі свої торпеди у японців".

Фото: Caladan Oceanic Бортовий номер корабля

Фото: Caladan Oceanic Гармати

Фото: Caladan Oceanic Торпедні стійки

Затонулий корабель було вперше виявлено у 2019 році дослідницьким судном Petrel покійного засновника Microsoft Пола Аллена.

Щоб дістатися на таку глибину, залучили спеціальний підводний човен. Він має титановий корпус товщиною 9 см. Всередину можуть поміститися двоє людей. Човен може спускатися на будь-яку глибину. Раніше він досліджував "Титанік", а також найглибше місце у світі - Маріанський жолоб, глибиною 11 км.

Порівняно невеликий USS Johnston вступив у бій з японським флотом, який мав значну перевагу, включаючи найбільший в Японії броненосець. З екіпажу у 327 людей у битві вижила лише 141 людина. Жодних людських решток, чи одягу на місці аварії не знайшли.