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Парламент Нідерландів не зміг винести вотум недовіри прем'єру Рютте

"Тефлоновий Марк" збирається йти на четвертий термін.

Парламент Нідерландів не зміг винести вотум недовіри прем'єру Рютте
премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Парламент Нідерландів не зміг винести вотум недовіри Марку Рютте, який очолює уряд з 2010 року, отримавши прізвисько "тефлоновий Марк" за здатність виплутуватися з будь-яких політичних криз.

Як повідомляє BBC, приводом для внесення в порядку вотуму послужила інформація про закулісні переговори, під час яких Рютте начебто намагався позбавитися від популярного депутата Пітера Омзіхта з Християнсько-демократичної партії, яка була членом попередньої коаліції.

Омзіхт сприяв роздмухуванню скандалу навколо допомоги по догляду за дітьми, через який попередній уряд Рютте пішов у відставку.

Після вдалого для себе завершення голосування в парламенті Рютте заявив, що він сприйняв його як сигнал і збирається прикласти всі сили для відновлення довіри.

Рютте повідомив, що має намір залишитися прем'єром на четвертий термін і продовжити роботу над формуванням правлячої коаліції. 

До формування нового уряду він виконуватиме обов'язки прем'єра.

У березні в Нідерландах відбулися чергові парламентські вибори, за підсумками яких "Народна партія" Рютте отримала перемогу, отримавши 34 мандати при 76, необхідних для формування більшості. Партія "Демократи 66" зайняли друге місце, у неї 24 мандати, правопопулістька "Партія свободи" - на третьому місці з 17 мандатами, а Християнсько-демократична партія - на четвертому з 15 мандатами.

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