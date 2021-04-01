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На Євробачення пустять глядачів з негативним тестом на ковід

В найближчі тижні буде оголошено про те, як планується здійснювати допуск публіки на захід.

На Євробачення пустять глядачів з негативним тестом на ковід
Фото: EPA/UPG

Влада Нідерландів дозволила глядачам бути присутніми в залі під час проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться в травні в Роттердамі, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на організаторів конкурсу.

"Ми схвалюємо рішення голландського уряду і можливість запросити фанатів приєднатися до пісенного конкурсу "Євробачення" в травні", - повідомив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Остердал, коментуючи рішення влади Нідерландів.

В найближчі тижні буде оголошено про те, як планується здійснювати допуск публіки на захід.

На всіх дев'яти шоу - шести репетиціях, двох півфіналах і фіналі - одночасно можуть бути присутніми максимум 3 500 глядачів - половина від очікуваної кількості глядачів. Водночас у них має бути із собою негативний результат тесту на коронавірус.

"Євробачення" цього року має відбутися 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на "Євробаченні" в 2019 році.

"Євробачення" - щорічний конкурс пісні серед країн Європейського мовного союзу. Конкурс відбувається щорічно, починаючи з 1956 року, і є одним із найбільш популярних неспортивних заходів у світі з аудиторією до 600 мільйонів глядачів. З 2015 року в конкурсі бере участь Австралія.

Україну на Євробаченні представить гурт Go_A з піснею "Шум".

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