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​Міністр культури закликав закрити офіс філії "Россотрудничества" у Києві

Ткаченко назвав заяву про "російсько-українського поета Тараса Шевченка" дрібною провокацією.

​Міністр культури закликав закрити офіс філії "Россотрудничества" у Києві
Фото: Макс Требухов

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав заяви Російського центру науки та культури у Києві про "російсько-українського поета Тараса Шевченка" дрібною провокацією.

Про це Ткаченко заявив у своєму Telegram-каналі.

Міністр зазначив, що це черговий приклад спроби "привласнення заслуг українців та інших національностей" Російської Федерацією і висловив сподівання, що в Києві закриють цей офіс.

"Класичні імперські звички кремлівців. Сподіваюся, РНБО розгляне питання діяльності філії "Россотрудничества" на території України найближчим часом", - написав Ткаченко.

Нагадаємо, Російський центр культури й науки спільно із російською агенцією "Россотрудничество", визнаною Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська, анонсували 9 березня захід "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

На цей анонс звернув увагу заступник віцепрезидента Світового конгресу українців у Південній та Західній Європі Павло Садоха, оприлюднивши у фейсбуці відкритий лист до президента України та РНБО, в якому закликав розглянути питання заборони в Україні функціонування осередків російської пропаганди і дезінформації "Россотрудничество".

Цей центр засновано угодою між Кабінетом міністрів України і урядом Росії в 1998 році і ратифіковано українським законодавством у 1999 році.

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