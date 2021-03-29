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Філія "Россотрудничества" в Україні назвала Шевченка російсько-українським поетом

МЗС заперечило "російські наративи стосовно Тараса Шевченка".

Філія "Россотрудничества" в Україні назвала Шевченка російсько-українським поетом
Фото: Макс Требухов

Україна заперечує будь-які російські наративи щодо Тараса Шевченка, якого Російський центр науки і культури в Києві, який є філією російського держагентства "Россотрудничество", назвав російсько-українським поетом.

Про це йдеться у коментарі Міністерства внутрішніх справ щодо діяльності Російського центру науки і культури в Києві, а також організованого ним 9 березня заходу, передає Радіо Свобода.

"У зв’язку із маніпулятивними та зухвалими зазіханнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Т. Г. Шевченка, наголошуємо, що національна самоідентифікація Кобзаря - непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії - не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи стосовно Т.Г.Шевченка", - прокоментували в МЗС.

У відомстві додали, що Російський центр науки і культури в Києві - це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва. І, згідно з угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Росії про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів від 27.02.1998 року, в Москві створений і функціонує Національний культурний центр України. Це українське представництво не має філій в інших містах Росії, йдеться у відповіді МЗС.

РНБО, відповідаючи на запит Радіо Свобода, розповіла, що розгляне питання припинення Російським центром науки і культури роботи в Києві, якщо надійде відповідне подання від "президента України або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи".

Російський центр культури й науки спільно із російською агенцією "Россотрудничество", визнаною Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська, анонсували 9 березня захід "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

На цей анонс звернув увагу заступник віцепрезидента Світового конгресу українців у Південній та Західній Європі Павло Садоха, оприлюднивши у фейсбуці відкритий лист до президента України та РНБО, в якому закликав «розглянути питання заборони в Україні функціонування осередків російської пропаганди і дезінформації "Россотрудничество".

Цей центр засновано угодою між Кабінетом міністрів України і урядом Росії в 1998 році і ратифіковано українським законодавством у 1999 році.

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