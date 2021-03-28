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На Донеччині виборці приходять на дільниці з брендованими масками від кандидата

На Прикарпатті виборцю дозволили голосувати за посвідченням водія.

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА фіксують порушення на довиборах у Верховну Раду на Донеччині та Івано-Франківщині.

Так, у Донецькій області у Мирнограді на виборчій дільниці №140756 жінка прийшла у приміщення з брендованою сумкою від кандидата. Спостерігачка зафіксувала інцидент, однак поліцію викликати не встигла. Комісія ніяк не відреагувала.

Фото: ОПОРА

У Покровську на дільниці №141073 чоловікові з брендованою маскою заступниця голови комісії зробила зауваження та видала запасну медичну маску.

Фото: ОПОРА

Фото: ОПОРА

На цій же дільниці виборчиня похилого віку прийшла з пакетом з символікою кандидата. Заступниця голови попросила вивернути пакет навиворіт, що і було зроблено.

Крім того, на виборчій дільниці №141087 у Покровську дві жінки прийшли в масках за Аксьонова.

На Прикарпатті у селі Добротів Надвірнянського району на виборчій дільниці № 260502 офіційний спостерігач від одного з кандидатів показав виборцю з ознаками порушення інтелектуального здоров’я, де ставити відмітку за кандидата.

Інші спостерігачі зробили зауваження, щодо надати допомогу такому виборцю має право тільки інший виборець.

У селищі міського типу Ланчин Надвірнянського району на дільниці №260491 виборцю дали можливість проголосувати за посвідченням водія.

Перший раз комісія не видала бюлетень виборцю та відправила його додому за документом. Виборець повернувся і пред’явив посвідчення водія, на що члени комісії видали йому бюлетень.

Як зазначили члени комісії, бюлетень виборцю видали, щоб не вв’язуватись у конфлікт з людиною, у якої, за їхньою дослівною цитатою, "сталось загострення".

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня 2021 року, в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) та №87 (Івано-Франківська область) відбуваються проміжні вибори народних депутатів України.

Також сьогодні проходять проміжні вибори до міських, сільських і селищних рад. 

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