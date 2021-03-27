Разумков підписав розпорядження про проведення позачергових засідань Ради 30 березня

Депутати розглянуть питання про карантинні виплати, події під Офісом президента 20 березня і вибори міського голови Харкова.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергових засідань ВР у вівторок, 30 березня.

Про це повідомила пресслужба ВРУ.

Всього на засіданнях депутати мають розглянути 19 законодавчих ініціатив.

Перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку із зверненням Президента України.

На ньому, зокрема, розглядатиметься проєкт Закону України № 5300 “Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

На засіданні планують розглянути:

проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку (реєстр. № 3553); проєкт Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300); проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (реєстр. № 5064); проєкт Закону України про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197); проєкт Закону України про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (реєстр. № 4020); проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5153); проєкт Закону України про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5155); проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5156); проєкт Закону України про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об’єктів великої приватизації (реєстр. № 4543); проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 4157); проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки (реєстр. № 3931); проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (реєстр. № 4355); проєкт Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів (реєстр. № 4667-1).

Одразу після його закінчення, за ініціативи 156 народних депутатів, буде проведене наступне позачергове засідання.

Згідно з розпорядженням голови парламенту на цьому засіданні планують розглянути такі питання:

про заслуховування інформації Голови Служби безпеки України Баканова І.Г., Голови Національної поліції України Клименка І.В., виконуючого обов'язки Директора Державного бюро розслідувань Сухачова О.О. щодо подій, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України; проєкт Постанови Верховної Ради України про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України (реєстр. № 5295); проєкт Постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колихаєва І.В. (реєстр. № 4447); проєкт Постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Скічка О.О. (реєстр. № 5012); проєкт Постанови Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області (реєстр. № 5292); проєкт Постанови Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області (реєстр. № 5291).

Нагадаємо, що Верховна Рада не має планових чергових засідань до 13 квітня через посилення карантину в Києві.