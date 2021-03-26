Марина Порошенко: у Києві буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги

Один на лівому березі, інший - на правому.

У рамках реорганізації медзакладів психоневрологічного профілю, у столиці буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги на правому та лівому березі. Про це повіломила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, лідерка «Європейської Солідарності» у Києві Марина Порошенко.

Вона зазначила, що проєкт реорганізації закладів з надання психіатричної допомоги, яку пропонував Департамент охорони здоров’я КМДА, депутати Київради відкинули через те, що він не враховував забезпечення рівномірного надання психіатричної допомоги населенню по всій території міста.

«Створювався прецедент монополізації психіатричної медичної допомоги. А також залишалася незрозумілою подальша доля закладу судово-психіатричної експертизи», – зазначила Марина Порошенко.

Аби вивчити та врегулювати ці питання, була створена відповідна робоча група. За підсумками її роботи, Марина Порошенко запропонувала створити на правому березі КНП «Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги «ПСИХІАТРІЯ» до якого увійдуть «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ», «Київська міська психоневрологічна лікарня №3», ПНД №1», «ПНД №3», «ПНД «4».

На лівому березі буде створено КНП «Міський заклад з надання психіатричної допомоги». До його складу увійдуть: «Київська міська психоневрологічна лікарня №2», «ПНД №2», «ПІНД №5».

«Також ми пропонуємо розвивати мережу послуг психіатричної допомоги у Києві шляхом організації на постійній основі виїзних консультативних прийомів лікаря-психіатра на базі консультативно-діагностичних центрів», – зазначила Марина Порошенко.

Окрім того, за її словами, буде вирішено питання судово-психіатричної експертизи.

«Наша комісія надсилала листа до Кабінету Міністрів України щодо термінового вирішення питання державного фінансування цієї служби. Проте, на жаль, відповідь так і не надійшла. У той же час вже з першого березня працівники Центру судово-психіатричної експертизи відправлені в неоплачувану відпустку у зв’язку з відсутністю фінансування. І вже є перші відмови від судових запитів», – зазначила Марина Порошенко.

За її словами, проєкт рішення, який одноголосно підтримала сьогодні профільна комісія Київради, спрямований на недопущення припинення функціонування судово-психіатричної установи міста Києва. Документ також покликаний вирішити питання обмеженості фінансування психоневрологічних диспансерів. Його Київрада має розглянути на найближчому пленарному засіданні.