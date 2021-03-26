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У Києві збільшили дозволену до перевезення кількість пасажирів на час локдауну

Тепер діятиме норма у 50% від усіх місць, а не лише сидячих. 

У Києві збільшили дозволену до перевезення кількість пасажирів на час локдауну
Фото: Київпастранс

З 26 березня наземний громадський транспорт у Києві зможе перевозити більше пасажирів. Про це повідомили на сторінці "Київпастранс" у Facebook.

"Адже громадський транспорт перевозитиме не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу. Таке рішення сьогодні запровадила своїм рішенням Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", – йдеться у повідомленні.

Таким чином няаявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної пасажиромісткості.

У "Київпастрансі" нагадали, що карантинні обмеження в транспорті залишаються, хоч і стають менш суворими. 

Нагадаємо, що норму у 50% від кількості місць для сидіння ввели умежахпосилення карантинних обмежень з 20 березня. Пасажири деяких маршрутів скаржилися, що витрачають на дорогу набагато більше часу, адже не мають змоги сісти в автобуси. Водночас міська влада закликає використовувати громадський транспорт тільки в разі крайньої необхідності.

Мер столиці Віталій Кличко також заявляв, що якщо ситуація з захворюваністю на ковід у Києві не поліпшиться, міська влада і уряд будуть ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту.

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