Свастику на стіну Офісу президента нанесли після оголошення про завершення мітингу, - Ozon

Свастика на стіні Офісу президента була намальована вже після оголошення про завершення акції на підтримку Сергія Стерненка.

Нацистська символіка, що підпадає під заборону в Україні, на момент офіційного проведення мітингу зафіксована не була. Організатори оголосили про завершення акції о 20:49, а о 21:00 на моніторах біля стіни свастики не було видно. Про це йдеться у звіті спостерігачів громадської організації Ozon.

"Таким чином, малюнок свастики з'явився на стіні орієнтовно між 21.00 та 22.00 годиною. О 21.57 з'явилося фото у твіттері на сторінці журналіста Стаса Юрченка з фрагментом стіни, на якій уже був нанесений цей символ", – йдеться у ньому.

Фото: Озон

Фото: Озон

Спостерігачі також відтворили хід подій під час протесту. Приблизно з 18:45 до 19 години до ОПУ почали підходити учасники зібрання. Ще до того вони обклеювали аркушами з гаслами та стікерами будівлі на прилеглих територіях. Загальна кількість мітингарів, за оцінкою спостерігачів, склала 700-900 людей.

О 19:11 до Офісу президента приїхала машина. Правоохоронці не проводили поверхневний огляд мітингарів і не перешкоджали їм у доступі до будівлі. Втім відомо про один короткий конфлікт між групою учасників і поліцією, але він швидко завершився і всі охочі змогли підійти до ОПУ.

"Приблизно о 19.41 група учасників зібрання (близько 30 людей) запалила фаєри біля входу до ОП. Частина з них також почали кидати фаєри та петарди в будівлю Офісу президента, у вікна та військовослужбовців Нацгвардії, представників поліції, зокрема поліції діалогу, що стояли обличчям до протестувальників біля вхідних дверей у будівлю (близько 40 осіб). Варто зазначити, що одраз після цього група Нацгвардії та поліції відійшла в бік основного входу в будівлю", - зазначили спостерігачі.

Приблизно о 19.48 ця група людей почала зафарбувати вхід до Офісу Президента. О 19:54 деякі з учасників зібрання підпалили табличку при вході з написом “Офіс Президента України”. Їх діям не перешкоджали.

Після цього близько 50 людей відтіснили колону правоохоронців і кидали в них використані і невикористані петарди. О 20:04 військові Нацгвардії зібралися на сходах до ОПУ з боку Лютеранської вулиці, але в хід подій не втручалися.

"У цей час група людей, згаданих вище, продовжували кидати фаєри та петарди, а також розмальовувати написами будівлю. Приблизно о 20.06 було розбито скло дверей будівлі Офісу Президента, фаєром зачепило верхні поверхи будівлі. Спостерігачі зафіксували займання вогню біля входу в будівлю, який оперативно гасився рятувальниками ДСНС. У частині приміщень, куди через вікна потрапили фаєри/петарди, відбувалося задимнення. Близько 20.16 спостерігачі зафіксували, що військовослужбовцям НГУ на сходах роздали гумові кийки. Проте, о 20.26 Нацгвардія відходить зі сходів до театру Франка", - додали в ГО.

Близько 20: 28 учасники зібрання використали піротехніку та запустили феєрверк. О 20.49 з автомобіля повідомили про завершення зібрання, учасники та учасниці почали розходитися.

Дії поліції спотсерігачі охарактеризували як стратегію мінімального втручання. "Проте, керівні принципи зі свободи мирних зібрань також зазначають, що наявність у поліції (або інших правоохоронних органів) повноважень, які передбачають можливість втручання або можливість застосування сили, не означає, що такі повноваження слід використовувати завжди. Занадто завзяте підтримання порядку, найімовірніше, завдасть значної шкоди відносинам між поліцією і суспільством", - додали в Ozon.

Також у ГО висвітлили і затримання учасника акції Влада Сорда, який, імовірно, бив скло у дверях ОПУ. Він був затриманий на місці акції і доставлений в Печерське управління поліції.

"За інформацією у повідомленні, не вдалося ідентифікувати правоохоронців, що здійснювали затримання, а також було відмовлено у доступі адвоката, з умовою надання безкоштовного. За повідомленням у Твіттері, на підтримку затриманого близько 23:20 частина учасників акції перекрили виїзд біля УП. Наявні відеозаписи не дозволяють вповні реконструювати події. Наявні лише матеріали, які дозволяють побачити, що група правоохоронців підбігає до цієї групи та починає застосовувати силу. Зокрема, на відеозаписі з місця подій зафіксовано як один із поліцейських здійснює удар ногою в лежачу людину", - додали у звіті.

Нагадаємо, що 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одну людину – Стафійчука – якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

Сам Філімонов у коментарях про події того вечора повідомляв, що биття вікон у план мітингарів не входили.