На шахті "Білозерська" загинув гірник

На підприємстві створено спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку.

На шахті "Білозерська" Добропільської міськради Донецької області в результаті нещасного випадку в монтажній камері загинув гірник.

Про це повідомила пресслужба компанії "ДТЕК Енерго", в яку входить шахта.

"25 березня о 4:15 на шахті Білозерська в монтажній камері на 550-му горизонті під час доставки секції механізованого кріплення був важко травмований гірник очисного забою 1982 р.н. На місце події оперативно була викликана реанімаційно-протишокова група. Лікар РПГ, який прибув на місце, констатував смерть постраждалого", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на підприємстві створено спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку.

Адміністрація шахти Білозерська висловила співчуття родині загиблого.

Як повідомив лідер незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець, під час доставки секції механізованого кріплення загинув гірник очисного вибою Олександр Нис. Без батька залишилися 15-річна донька та 8-річний син.

Як повідомляли, наприкінці грудня двоє гірників шахти "Золоте" Державного підприємства "Первомайськвугілля" потрапили під завал. Один з них загинув.