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​На Донбасі біля Шумів загинув український військовий

Українська армія несе втрати третій день підряд.

​На Донбасі біля Шумів загинув український військовий
Фото: facebook.com/PressaUkraine

В суботу, 20 березня, біля селища Шуми загинув український військовий. Цей населений пункт знаходиться між окупованою Горлівкою та вільним Торецьком.

Про гибель військового повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ" у фейсбуці.

Військовослужбовець, ім'я якого поки що не повідомлялося, отримав вогнепальне поранення, від якого помер під час евакуації до шпиталю.

"Сьогодні, 20 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із стрілецької зброї неподалік населеного пункту ШУМИ, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Українська армія втрачає бійців третій день підряд.

19 березня біля Водяного через мінометний обстріл загинув молодший сержант Андрій Грабар (1995 р.н.) з 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Фото: facebook.com/mykoda

18 березня біля Південного загинув молодший сержант Віктор Пасєка (1965 р.н.) з 10-ї гірської штурмової бригади.

Фото: dzerkalo.media

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