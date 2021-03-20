На Львівщині у горах шукали трьох туристів

У Стрийському районі Львівської області рятувальники відшукали трьох заблукалих туристів.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“20 березня о 02:42 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що поблизу с. Труханів (Сколівська МТГ) Стрийського району в лісі під час прогулянки заблукали 3 туристів з м. Львова. Чоловіки 1977, 1982 та 1990 року народження”, – йдеться у повідомленні.

Заблукалих туристів знайшли 04:20 на околиці села, медичної допомоги чоловіки не потребували, їх доставили до готелю.

До пошуків туристів залучили шістьох рятувальників.

Нагадаємо, закарпатські рятувальники припинили пошуки туриста-лижника з Києва, який загубився в районі гори Гемба в ніч з 13 на 14 лютого.

12 березня рятувальники відшукали п’ятьох киян у горах на Закарпатті.