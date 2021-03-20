Пролежавши в землі більше 70 років, вона все ще загрожувала людям.

У Сумській області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України знешкодили німецьку авіаційну бомбу SC-500 часів Другої світової війни.

Про це інформує пресслужба Міжрегіонального центру.

Бомбу напередодні виявили місцеві лісники на відстані 500 м від села Неплюєве Шосткинського району. Про знахідку терміново повідомили на лінію екстреного виклику “101”.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Пролежавши в землі більше 70 років, вона все ще загрожувала людям.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

“Піротехніки обережно помістили авіабомбу до спеціально обладнаного піротехнічного автомобіля і транспортували на спеціальний майданчик підриву”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торік влітку у Харківській області через вибух артснаряду часів Другої світової загинув 39-річний чоловік.