​Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двох російських банків

Згідно з додатками до указу, йдеться про фінустанови “Сбербанк” та “Промінвестбанк”.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 березня 2021 року щодо продовження терміну дії українських санкцій щодо двох російських банків.

Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

Згідно з додатками до указу, йдеться про фінустанови “Сбербанк” та “Промінвестбанк”.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, - сказано в указі.

Контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки і оборони на три роки продовжила санкції проти двох російських банків, термін дії яких закінчувався 19 березня.

Санкції, які передбачають обмеження на виведення капіталу за межі країни на користь пов'язаних осіб, уперше були введені 2017 року. Тоді під них потрапили п'ять українських банків, які належали Росії: ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (Промінвестбанк), ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БМ Банк".

Протягом першого року Росії вдалося продати тільки невеликий львівський банк "ВіЕс Банк" - його придбав бізнесмен Сергій Тігіпко. Наступного року БМ Банк добровільно припинив банківську діяльність, а ВТБ - збанкрутував.