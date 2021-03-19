Одеський суд залишив Стерненка під вартою

Приморський районний суд Одеси залишив під вартою активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років і 3 місяців колонії.

Про це повідомляють на сторінці Стерненка у фейсбуці.

"Суддя Єршова самовільно залишила Стерненка під вартою", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні суд розглядав клопотання адвокатів про звільнення активіста із СІЗО. Захист подав апеляцію на вирок суду і застосований запобіжний захід.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський суд Одеси визнав Стерненка та його соратника Руслана Демчука винними у викраденні людини і засудив обох до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна. Стерненко вважає справу політично вмотивованою.

Мова йде про викрадення Сергія Щербича, який у 2015 році став місцевим депутатом від проросійської партії "Родіна". Щербича викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандата.

Постраждалий написав заяву проти Стерненка, після чого активіста, який на той час очолював одеський "Правий сектор", заарештували. Через декілька днів Апеляційний суд випустив Стерненка під заставу. Розслідування тяглося аж до нині.

Вирок викликав масові протести в різних містах. У Києві під час акції під ОПУ в день вироку відбулися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. Кілька поліцейських отримали опіки очей. Також від сльозогінного газу постраждали деякі протестувальники.

На тлі суспільного резонансу через вирок прокурор Одеської області Сергій Костенко дав брифінг щодо справи проти Стерненка. Він заявив, що сукупність доказів дозволила прокуратурі займати позицію щодо наявності злочину та причетності до нього Стерненка і Демчука. Він також зазначив, що, на думку прокуратури, метою злочину була не матеріальна вигода (потерпілий стверджував, що у нього забрали 300 гривень), а "намагання примусити його до припинення громадської діяльності та складання депутатських повноважень".

У першу суботу після вироку під Офісом президента зібрався ще один мітинг на підтримку Стерненка і Антоненка. Його учасники ходою рушили до Офісу генерального прокурора. Акції тривають досі.