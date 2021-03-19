Шкарлет: ДПА для 4-х і 9-х класів скасували через дистанційну освіту

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів скасували, щоб не дискримінувати дітей, які вчилися дистанційно.

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

"ДПА в 4-х і 9-х класах скасовано, щоб поставити в рівні умови тих дітей, які навчалися дистанційно в червоних зонах, які не мали можливості навчатися в повноформатному режимі", - сказав Шкарлет.

Альтернативою ДПА, за словами міністра, будуть поточні контрольні оцінки.

"Щодо оцінки якості будь-якої системи освіти, в тому числі дистанційної, щоквартально державна служба якості освіти робить моніторинг, і немає підтверджених цифр щодо провалу системи дистанційної освіти. Дійсно, є люди, які не сприймають дистанційну освіту, але в цілому і Міністерство освіти, і профільний комітет ніколи не ставили на один щабель результати дистанційної і очної форми навчання", - сказав міністр.

Нагадаємо, 17 березня Мінсовіти повідомило про те, що учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.

Пресслужба МОН повідомляла, що рішення було прийнято у зв'язку з "надзвичайною ситуацією природного характеру" - перевищенням порогового рівня захворюваності на респіраторне вірусне захворювання, тобто ковід.