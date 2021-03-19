Мендель не буде вести програму на телеканалі "Дом"

У наступних епізодах серії програм "Погляд з Банкової" запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади.

Речниця президента Юлія Мендель не буде вести програму “Погляд з Банкової” на телеканалі “Дом” на постійній основі. Випуск за її участі був пілотним, надалі до участі в шоу залучатимуть інших представників влади.

Про це повідомляється у пресрелізі телеканалу.

Як зазначається, телеканал "Дом" запускає нову серію програм "Погляд з Банкової", в якій головними дійовими особами виступають стейкхолдери, пов'язані з Офісом президента.

Піонером стала речниця президента Юлія Мендель, яка погодилася спеціально для аудиторії каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей давати відповіді на питання як спікер президента і пояснити позицію влади з актуальних тем.

Пілотна версія, яка була представлена в соціальних мережах 15 березня, мала на меті привернути увагу аудиторії та дати зворотній зв'язок.

У наступних епізодах серії програм "Погляд з Банкової" запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади в якості запрошених гостей або експертів.

“Ми врахували думки аудиторій і шкодуємо, що могли ввести в оману частину підписників наших соціальних мереж щодо участі пані Мендель в проекті в якості ведучої на телеканалі. Приносимо вибачення за те, що відразу не внесли ясності з цього питання. Ми врахували критику і наполягаємо на тому, що всі запрошені спікери та експерти обмежені питаннями ведучих або журналістів”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня речниця президента України Юлія Мендель анонсувала авторський проєкт на телеканалі "Дом" для глядачів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.