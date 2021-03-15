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​Мендель анонсувала авторське ток-шоу "Погляд з Банкової" для глядачів з тимчасово окупованих територій

Програма виходитиме російською на телеканалі "Дом".

​Мендель анонсувала авторське ток-шоу "Погляд з Банкової" для глядачів з тимчасово окупованих територій
Юлія Мендель
Фото: Юлія Мендель

Прессекретарка президента України Юлія Мендель починає авторський проєкт на телеканалі "Дом" для глядачів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

"Цього тижня телеканал "Дом" та UATV російською розпочинає щотижневе ТВ-шоу "Погляд з Банкової з Юлією Мендель". Це авторський проект прессекретарки президента України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мендель коментуватиме актуальні події, ділитиметься своїми висновками та робитиме прогнози спеціально для жителів тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Щоденно на сторінці телеканала у фейсбуці глядачі зможуть поставити їх запитання.

 У понеділок, 15 березня, вийде пілотний проєкт - у соцмережах та YouTube. А в неділю, 21 березня, відбудеться телевізійна прем'єра.

"Не втомлюємося говорити з вами. А особливо – з українцями, котрі опинилися за контактною лінією на Донбасі та в Криму. Сьогодні, о 19:30 для підписників "Телеканал Дом". У YouTube – пілотний випуск про дезінформацію та соціальні послуги для українців по обидва боки контактної лінії. Зважайте – відповідаю на запитання! Шукайте сьогодні на YouTube каналу «Дом»!", - написала Мендель.

Нагадаємо, 12 січня телеканал іномовлення України UATV припинив мовлення англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій, з 13 січня програми виходять у записі. Планувалося, що 15 лютого замість UATV повинен почати мовлення новий державний розважально-інформаційний канал для тимчасово окупованих територій, який буде мовити українською та російською мовами і показуватиме розважальний контент і власні новини.

У Лютому 2020 року повідомили, що телеканал для тимчасово окупованих територій буде називатися "Дім" і почне мовлення 1 або 2 березня.

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