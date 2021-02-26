Данілов пообіцяв "термінові санкції" будь-якому телеканалу, що порушить законодавство

Будь-який телеканал, який порушує українське законодавство, опиниться під санкціями.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання, повідомляє Укрінформ.

"Якщо новий або старий канал буде порушувати українське законодавство та якщо він буде працювати на користь іноземної держави, він терміново буде потрапляти під санкції апарату РНБО для заслуховування на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Такого свавілля, яке було до певного часу, не буде", - сказав Данілов, коментуючи інформацію про початок мовлення телеканалу "Перший незалежний", який запустили працівники закритих раніше каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Раніше стало відомо, що ввечері 26 лютого команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному. В ефірі новий канал представили ведучі та співзасновники В’ячеслав Піховшек, Діана Панченко, Ростислав Сухачов, Надія Сасс та інші. Вони повторили свою позицію щодо незаконності закриття каналів Медведчука та розповіли про новий канал. Після цього розпочалась інформаційна програма Top News із нової студії з ведучою Тетяною Будь.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.