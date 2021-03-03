​Шуфрич анонсував запуск ще одного телеканалу від співробітників "медіахолдингу Медведчука"

Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що в Україні може з'явитися ще один проросійський телеканал, який об'єднає спывробытникыв заблокованих раніше телеканалів 112 Україна, NewsOne, Zik та Перший Незалежний.

Про це він заявив в ефірі "Першого Незалежного".

Шуфрич не уточнив, коли саме почне роботу новий телеканал. При цьому він висловив сумнів, що телеканал зможуть закрити.

"У мене є інформація, що ви скоро будете мати можливість працювати на ще одному каналі. Невже вони і його закриватимуть? І яким способом?", - сказав політик.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття цих телеканалів.

10 лютого стало відомо, що колишні співробітники медіахолдингу Козака планують створити новий канал, власниками якого стануть вони самі. Пізніше міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про створення ТОВ "Медіахолдинг Новини", який організували 100 колишніх співробітників ТОВ "Медіахолдинг Новини", серед них - Діана Панченко, Єгор Бенкендорф, Руслан Коцаба, Павло Кужеєв, Тетяна Мироненко, Артем Марчевський та інші.

25 лютого стало відомо, що співробітники "112", NewsOne та ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного". Повідомлялося, що запуск телеканалу планується у квітні. 26 лютого команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на "Першому незалежному", який відключили через годину ефіру.