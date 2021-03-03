Минулої доби окупанти один раз порушили мирні домовленості на Донбасі

Протягом минулої доби, 2 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Втрат та поранених серед захисників немає, повідомляє прес-центр ООС.

"Так, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ", - сказано в повідомленні.

Від початку цієї доби збройні формування РФ один раз порушили домовленості досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

"Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню", - зазначають у штабі.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Надалі триває перешкоджання роботі СММ ОБСЄ. Так, міні-БПЛА місії зазнав перешкод під час моніторингу ОРДЛО в районі населених пунктів Каштанове та Петрівське неподалік Донецька. А вранці 1 березня, представники збройних формувань РФ не пропустили патруль СММ ОБСЄ через блокпост поблизу Оленівки та затримали їх на 5 годин.

Нагадаємо, що 2 березня на Донбасі перебували президент України Володимир Зеленський та президент Євроради Шарль Мішель.