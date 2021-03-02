"Укрзалізниця" нагадала, як перевозити котів

Перевозити тварин можна у потягах та вагонах усіх категорій, а в СВ - за умови викупу усіх місць.

"Укрзалізниця" нагадала пасажирам правила перевезення домашніх тварин, зокрема, - котів.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, перед посадкою пасажир із чотирилапим другом має показати багажну квитанцію, ветеринарний документ на тварину, та мати із собою ємність з абсорбуючим дном (котячий туалет, - ред.).

Зазначається, що під час подорожі необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм та тримати тварину на місцях для розміщення ручної поклажі.

При цьому, перевозити котів можна у потягах та вагонах усіх категорій, окрім СВ. Перевозити тварин у СВ можна за умови викупу усіх місць.

"Подорожуйте комфортно разом зі своїми чотирилапими друзями", - зазначили в УЗ.

Фото: "Укрзалізниця"

Нагадаємо, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" збільшила норму перевезення тварин у салоні.