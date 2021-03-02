"Укрзалізниця" нагадала, як перевозити котів

"Укрзалізниця" нагадала пасажирам правила перевезення домашніх тварин, зокрема, - котів.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Так, перед посадкою пасажир із чотирилапим другом має показати багажну квитанцію, ветеринарний документ на тварину, та мати із собою ємність з абсорбуючим дном (котячий туалет, - ред.).
Зазначається, що під час подорожі необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм та тримати тварину на місцях для розміщення ручної поклажі.
При цьому, перевозити котів можна у потягах та вагонах усіх категорій, окрім СВ. Перевозити тварин у СВ можна за умови викупу усіх місць.
"Подорожуйте комфортно разом зі своїми чотирилапими друзями", - зазначили в УЗ.
Нагадаємо, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" збільшила норму перевезення тварин у салоні.