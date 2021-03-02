​Головному архітектору Тернополя оголосили підозру

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області оголосило підозру в зловживанні владою головному архітектору Тернополя Василю Бесазі.

На сайті Тернопільської обласної прокуратури повідомляється, що чиновник вніс до офіційного документа завідомо неправдиві відомості, погодивши відведення земельної ділянки вартістю понад 1,3 млн грн під будівництво.

Розслідування за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу будуть здійснювати детективи НАБУ.

Імені підозрюваного в повідомленні не вказано, але його називають місцеві ЗМІ, зокрема сайт "20 хвилин".

Василь Бесага від лютого 2011 року – начальник управління містобудування та архітектури – головний архітектор міста Тернопільської міської ради