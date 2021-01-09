У Тернополі масово штрафують підприємців, локдаун можуть ввести з понеділка, – міський голова

Правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи, зазначив мер міста Сергій Надал.

У Тернополі, попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців.

Про це у соцмережі Facebook написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Хоча показники захворюваності свідчать: кількість нововиявлених хворих 8 січня – 36, 9 січня – 27. Ці показники значно менші, аніж були, наприклад, восени”, – сказав він.

За словами мера, правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл, щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи. “Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи. Це тиск і методи залякування, які використовували ще за часів Януковича”, – додав Надал.

Мер зазначив, що у “Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде”. “Я не маю права ризикувати людьми і містом. Ми всі стали заручниками нав'язаних некомпетентних рішень влади. Я не можу ризикувати справами на ні в чому не винних педагогів і директорів шкіл, працівників міської ради, а також зірваними планами тих батьків, чиїх дітей в понеділок планують не впустити до школи”, – йдеться у його повідомленні.

Цими вихідними заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації, додав він. “Дуже ймовірно, що вони скасують рішення міської комісії і таки введуть локдаун у Тернополі з 11 січня”, – сказав міський голова.

Нагадаємо, що з 8 по 25 січня в Україні впроваджено локдаун. Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом.

Проти локдауну з 8 січня виступала влада Тернопіля та Черкас. Черкаський мер Анатолій Бондаренко заявив, що в місті ситуація із захворюваністю на коронавірус контрольована, тож такий карантин він не вважає необхідним.

У Тернополі вирішили повернути школярів на навчання після канікул з 11 січня. Також Надал заявив, що місто перейде в режим локдауну, якщо найближчим часом спостерігатиметься зростання захворюваності.