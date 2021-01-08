У київському метро під час локдауну можуть запроваджувати обмеження

Деякі станції метро можуть обмежуватися на вхід.

У Києві під час локдауну метрополітен працюватиме у звичайному режимі, однак можуть запроваджуватися певні обмеження.

Про це йдеться на сторінці “Київського метрополітену” у соцмережі Facebook.

Так, для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів деякі станції метро можуть обмежуватися на вхід.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження.

Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом.

Кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.