Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Конгрес США поновив роботу після штурму прихильників Трампа
Конгрес США поновив роботу після штурму прихильників Трампа
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США
Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США
Удар по Капитолию – это конец Трампа
Удар по Капитолию – это конец Трампа
В Конгресі почали готувати статті для імпічменту Трампа
В Конгресі почали готувати статті для імпічменту Трампа
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Трамп закликав Пенса не визнавати результати виборів у США, той відмовив
Трамп закликав Пенса не визнавати результати виборів у США, той відмовив
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Moderna заявляє, що її вакцина від ковіду може захищати протягом декількох років

За словами голови компанії, розпад антитіл, створених вакциною у людей, дуже повільно знижується.

Moderna заявляє, що її вакцина від ковіду може захищати протягом декількох років
Фото: aa.com.tr

Директор американської компанії Moderna, яка розробила вакцину від коронавірусу, стверджує, що препарат може захищати від хвороби протягом декількох років.

Відповідну заяву Стефана Бансела оприлюднило Reuters

"Жахливий сценарій, описаний у ЗМІ навесні, за якого вакцина працювала б усього місяць чи два, я думаю, не має сенсу. Розпад антитіл, створених вакциною у людей, дуже повільно знижується. Ми вважаємо, що захист потенційно діятиме протягом декількох років", - заявив він.

Бансел додав, що Moderna збирається довести ефективність своєї вакцини і проти двох нещодавно виявлених мутацій - британської та південноафриканської. 

Нагадаємо, що Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

У листопаді компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хворобу.

Учасниками випробувань стали більше 30 000 людей. Після вакцинування ковідом захворіли 196 людей, зокрема 185 тих, хто отримав не препарат, а плацебо. Тобто після препарату інфікувалися тільки 11 осіб. 

Важкою формою коронавірусу захворіли 30 осіб і всі вони отримували плацебо. Таким чином, вважають у компанії, ефективність вакцини від важкого стану становить 100%.

Вакцинацію цим препаратом у США розпочали наприкінці грудня, а 6 січня його схвалили до використання у ЄС.

Як і вакцина Pfizer/BioNTech, препарат від Moderna також вводиться двома дозами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також