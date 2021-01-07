Moderna заявляє, що її вакцина від ковіду може захищати протягом декількох років

Директор американської компанії Moderna, яка розробила вакцину від коронавірусу, стверджує, що препарат може захищати від хвороби протягом декількох років.
Відповідну заяву Стефана Бансела оприлюднило Reuters.
"Жахливий сценарій, описаний у ЗМІ навесні, за якого вакцина працювала б усього місяць чи два, я думаю, не має сенсу. Розпад антитіл, створених вакциною у людей, дуже повільно знижується. Ми вважаємо, що захист потенційно діятиме протягом декількох років", - заявив він.
Бансел додав, що Moderna збирається довести ефективність своєї вакцини і проти двох нещодавно виявлених мутацій - британської та південноафриканської.
Нагадаємо, що Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.
У листопаді компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хворобу.
Учасниками випробувань стали більше 30 000 людей. Після вакцинування ковідом захворіли 196 людей, зокрема 185 тих, хто отримав не препарат, а плацебо. Тобто після препарату інфікувалися тільки 11 осіб.
Важкою формою коронавірусу захворіли 30 осіб і всі вони отримували плацебо. Таким чином, вважають у компанії, ефективність вакцини від важкого стану становить 100%.
Вакцинацію цим препаратом у США розпочали наприкінці грудня, а 6 січня його схвалили до використання у ЄС.
Як і вакцина Pfizer/BioNTech, препарат від Moderna також вводиться двома дозами.