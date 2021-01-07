Добова кількість одужалих від коронавірусу в Україні на понад 2000 перевищила число нових хворих

Лідером за кількістю виявлених випадків хвороби є Київ.

Фото: Facebook Максим Степанов

За 6 січня в Україні виявили 8 997 нових інфікованих коронавірусом , серед них – 227 дітей та 385 медиків. Було зроблено 54 438 тестів.

При цьому кількість одужалих складає 11 316. Померли за добу 148 осіб, госпіталізували 2 567 осіб. Загальна кількість захворілих в Україні - 1 099 493. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За весь час пандемії в Україні померли 19 505, одужали – 773 214.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях", - зазначив Степанов.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 731 випадок;

Вінницька область – 250 випадків;

Волинська область – 142 випадки;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 572 випадки;

Житомирська область – 463 випадки;

Закарпатська область – 111 випадків;

Запорізька область – 509 випадків;

Івано-Франківська область – 137 випадків;

Київська область – 480 випадків;

Кіровоградська область – 82 випадки;

Луганська область – 331 випадок;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 411 випадків;

Одеська область – 694 випадків;

Полтавська область – 389 випадків;

Рівненська область – 326 випадків;

Сумська область – 505 випадків;

Тернопільська область – 198 випадків;

Харківська область – 599 випадків;

Херсонська область – 147 випадків;

Хмельницька область – 411 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 413 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців із симптомами ГРВІ звертатися до сімейних лікарів для здачі тестів на коронавірус.

Раніше МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ через зменшення кількості тестів. Степанов також пояснив зменшення кількості ПЛР-тестувань тим, що збільшилась кількість експрестестів на антигени.