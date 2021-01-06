Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію щодо підпільної вакцинації препаратами невідомого походження

Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження.

Про це очільник уряду написав у Telegram.

"Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки", - заявив прем'єр.

Він також нагадав, що Україна очікує першу партію вакцин — 1,9 млн доз від Sinovac Biotech.

"Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження", - додав Шмигаль.

Нещодавно у ЗМІ була поширена інформація, що деякі представники української влади нібито позачергово вакцинувалися невідомою вакциною.

Нагадаємо, 30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну 1,9 мільйона доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти коронавірусу. Йдеться про закупівлю 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

На початку грудня глобальне агентство з питань координації поліції Інтерполу застерегло, що організовані злочинні мережі можуть продавати фальшиві вакцини проти COVID-19.