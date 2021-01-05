У Києві минулої доби ще 846 людей захворіли на коронавірус.
Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.
"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 114 369.Захворіли:
- 483 жінки віком від 18 до 89 років
- 339 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв
- 10 дівчаток від 1 до 15 років та 14 хлопчиків від 2 до 15 років.
Захворіли, зокрема, 33 медики", - йдеться в повідомленні.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 70 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Минулої доби від коронавірусу в Києві померли 26 людей. Усього за період пандемії в столиці 2003 летальних випадки від вірусу.
Одужали за добу 567 людей. Усього коронавірус подолали 40 921 мешканець столиці.
Нагадаємо, за добу в Україні виявили 5 334 нових випадки ковіду, 13 850 осіб одужали. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.
Вчора в Офісі президента відбулася нарада, на якій повідомили, що в Україні п’ятий тиждень спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19 - зменшується кількість хворих і зростає число тих, хто одужав.