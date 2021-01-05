"Медзакупівлі": МОЗ затягує погодження замовлення ще однієї вакцини від COVID-19

Один із виробників має намір відмовитися від подальших перемовин із Україною, якщо рішення про замовлення не буде прийняте.

Керівник держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов затягує погодження закупівлі вакцини від COVID-19 у другого виробника.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Жумаділов зазначив, що один із виробників вакцини має намір відмовитися від ведення подальших перемовин із Україною, якщо найближчим часом рішення про замовлення не буде прийняте. Водночас, він не зміг розкрити назву компанії-виробника.

За словами Жумаділова, "Медзакупівлі" надіслало МОЗ всі пропозиції щодо договорів із кількома постачальниками на погодження. 28 грудня була отримана лише одна відповідь із погодженням щодо контрактування вакцини компанії Sinovac Biotech.

"Жодної інформації від МОЗ щодо контрактування іншого виробника агенція не отримувала", – повідомив Жумаділов.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" звинуватив Степанова в неправомірній вимозі погоджувати всі закупівлі вакцин. При цьому він наголошуваав, що перемовини між цим виробником та Україною дійшли фінальної стадії.

Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Компанія має 7 січня оприлюднити результати клінічних досліджень у Бразилії. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Степанов повідомив, що переговори з виробником тривали з вересня 2020 року. Договір підписало українське фармпідприємство "Лекхім".