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Великобританія посилює локдаун через нову хвилю COVID-19

Незважаючи на початок вакцинації, кількість смертей від COVID в Великобританії продовжує зростати.

Великобританія посилює локдаун через нову хвилю COVID-19

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в понеділок розпорядився посилити заходи загальнонаціональної ізоляції в Великобританії, щоб стримати сплеск випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

За оцінками експертів, стрімке зростання числа заражень в країні може привести до колапсу системи охорони здоров'я раніше, ніж програма вакцинації досягне необхідних масштабів.

Джонсон сказав, що новий, більш заразний варіант коронавірусу, вперше виявлений в Сполученому Королівстві і тепер присутній у багатьох інших країнах, поширюється з великою швидкістю. Необхідні негайні дії, щоб уповільнити його поширення.

"Поки я говорю з вами сьогодні ввечері, наші лікарні знаходяться під найсильнішим тиском COVID-19, ніж будь-коли з початку пандемії ... Ми повинні ввести національну ізоляцію, яка буде досить жорсткою для того, щоб стримати цей штам. Це означає, що уряд знову вимагає від вас залишатися вдома", - сказав Джонсон в телезверненні до країни.

Згідно з новим планом, більшість магазинів і готелів не відновлять роботу, початкові і середні школи закриються з вівторка для всіх учнів, крім окремих категорій, в тому числі тих, чиї батьки є працівниками ключових галузей економіки.

За словами Джонсона, якщо процес вакцинації піде за планом і кількість смертей відповідатиме очікуваним заходам, то до середини лютого можна буде почати вихід з режиму ізоляції.

Незважаючи на початок вакцинації, кількість смертей від COVID в Великобританії продовжує зростати. З початку пандемії протягом 28 днів після позитивного тесту на COVID-19 в Сполученому Королівстві померли вже понад 75 тис. людей. У понеділок були зареєстровані рекордні 58 784 нових заражень коронавірусом.

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