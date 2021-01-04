Лондонський суд відмовив США в екстрадиції Ассанжа

На думку судді, він може накласти на себе руки, "зіткнувшись з повною ізоляцією".

Лондонський суд відмовив владі Сполучених Штатів в екстрадиції австралійського журналіста і засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа за звинуваченням у порушенні закону про шпигунство.

Як пише Reuters, суддя Ванесса Барайтсер не дозволила екстрадицію Ассанжа у США через побоювання, що він може накласти на себе руки, "зіткнувшись з повною ізоляцією". Суддя зазначила, що запропоновані американською стороною процедури не допоможуть запобігти такому результату.

Нагадаємо, 7 вересня у столиці Великобританії поновився суд щодо екстрадиції засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США. Від квітня 2019 року Ассанж перебуває у в’язниці. Процес затримався на кілька місяців через епідемію коронавірусу.

У Сполучених Штатах 49-річному Ассанжу висунули обвинувачення у шпіонажі зокрема у зв’язку з викраденням інформації з урядових комп’ютерів. У США Ассанжа звинувачують у "найбільшому розкраданні секретної інформації в історії країни". У разі визнання його винним Ассанжу загрожує до 175 років в'язниці.

Окремо Ассанжу закидають поширення під час виборчої кампанії у США 2016 року інформації на шкоду Гілларі Клінтон, яка змагалася за президентську посаду з Дональдом Трампом. Слідчі у США дійшли висновку, що той компромат, поширений через WikiLeaks, був викрадений росіянами, що Ассанж заперечує.

2012 року Джуліан Ассанж отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні і провів там 7 років, уникаючи екстрадиції до Швеції, де щодо нього провадили тепер закрите слідство через звинувачення у сексуальних нападах.