Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
ГоловнаСвіт

Лондонський суд відмовив США в екстрадиції Ассанжа

На думку судді, він може накласти на себе руки, "зіткнувшись з повною ізоляцією".

Лондонський суд відмовив США в екстрадиції Ассанжа
Джулиан Ассанж в автобусе после задержания полицией Лондона.
Фото: EPA/UPG

Лондонський суд відмовив владі Сполучених Штатів в екстрадиції австралійського журналіста і засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа за звинуваченням у порушенні закону про шпигунство.

Як пише Reuters, суддя Ванесса Барайтсер не дозволила екстрадицію Ассанжа у США через побоювання, що він може накласти на себе руки, "зіткнувшись з повною ізоляцією". Суддя зазначила, що запропоновані американською стороною процедури не допоможуть запобігти такому результату.

Нагадаємо, 7 вересня у столиці Великобританії поновився суд щодо екстрадиції засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США. Від квітня 2019 року Ассанж перебуває у в’язниці. Процес затримався на кілька місяців через епідемію коронавірусу.

У Сполучених Штатах 49-річному Ассанжу висунули обвинувачення у шпіонажі зокрема у зв’язку з викраденням інформації з урядових комп’ютерів. У США Ассанжа звинувачують у "найбільшому розкраданні секретної інформації в історії країни". У разі визнання його винним Ассанжу загрожує до 175 років в'язниці.

Окремо Ассанжу закидають поширення під час виборчої кампанії у США 2016 року інформації на шкоду Гілларі Клінтон, яка змагалася за президентську посаду з Дональдом Трампом. Слідчі у США дійшли висновку, що той компромат, поширений через WikiLeaks, був викрадений росіянами, що Ассанж заперечує.

2012 року Джуліан Ассанж отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні і провів там 7 років, уникаючи екстрадиції до Швеції, де щодо нього провадили тепер закрите слідство через звинувачення у сексуальних нападах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також