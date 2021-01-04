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Задля прискорення щеплення у США хочуть зменшити дозу вакцини удвічі

Наразі ведуться переговори з компанією Moderna.

Задля прискорення щеплення у США хочуть зменшити дозу вакцини удвічі
Фото: EPA/UPG

Уряд Сполучених Штатів розглядає можливість надавати деякій частині населення половину дози вакцини Moderna, щоб прискорити вакцинацію в країні в цілому.

Про це в ефірі телеканалу CBS заявив керівник програми масової вакцинації при адміністрації президента США Монсеф Слауї, передає DW.

Він повідомив, що зараз уповноважені представники адміністрації президента ведуть переговори щодо цього питання з компанією Moderna і управлінням із санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA). Як відомо, щеплення вакциною від компанії Moderna передбачає введення двох доз одному пацієнту.

"Ми знаємо, що скорочення в два рази дози вакцини Moderna, що вводиться людям у віці від 18 до 55 років в два етапи, дозволить досягти мети імунізації вдвічі більшого числа людей тими запасами препарату, якими ми володіємо", - сказав Слауї.

Він також висловив впевненість в тому, що половина дози вакцини "викликає ідентичну повній дозі імунну відповідь".

Нагадаємо, вакцинація препаратом компанії Moderna у США почалася 22 грудня. 14 грудня у США розпочали масове щеплення від коронавірусу вакциною компаній Pfizer і BioNTech.

За даними центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC), станом на ранок суботи, 2 січня, в країні перші дози вакцини Pfizer і Moderna отримали 4 мільйона 225 тисяч 756 осіб. Всього у центри вакцинації поставлено вже 13 мільйонів 71 тисяча 925 доз. Зазначається, що це значно нижче цільових показників, адже раніше влада заявляла про плани вакцинувати ще до кінця 2020 року 20 мільйонів осіб.

Раніше повідомляли, що британці в окремих випадках зможуть робити щеплення різними вакцинами.

Станом на 2 січня 2021 року у 29 країнах світу було проведено понад 10,8 млн вакцинацій від коронавірусу.

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