У світі від ковіду вже зробили майже 11 млн щеплень, – ЗМІ

Станом на 2 січня 2021 року у 29 країнах світу було проведено понад 10,8 млн вакцинацій від коронавірусу.

Про це пише Bloomberg.

“Постачання ще мільярдів (доз вакцин, – ред.) стане одним з найскладніших логістичних завдань”, – йдеться у повідомленні.

У США вже зроблено 3, 49 млн щеплень, у Китаї – 4,5 млн, Ізраїлі – 950 тис., Великій Британії – 947,2 тис., у Німеччині – майже 165,6 тис і у Канаді – 98,8 тис.

Згідно з останніми даними, у світі зафіксовано 84 548 640 випадків коронавірусу, від недуги померло 1 838 141 осіб, а вилікувалося – 59 781 742 людей.

Нагадаємо, 27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду. У країнах ЄС мають вакцинувати усе населення – 450 млн осіб.

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу на день раніше всього ЄС. Першої партії вакцини Pfizer, яку отримала Угорщина, має вистачити на 4 875 людей.

У Німеччині 101-річній жінці у місті Хальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) зробили перше в країні щеплення проти коронавірусу.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі вакцинували понад 600 тисяч людей.

Вакцинацію також почали у США, Сербії, Канаді, Саудівській Аравії.

Ізраїль найшвидше у світі вакцинував 1 млн людей від COVID-19.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і Обраний президент США Джо Байден вакцинувалися від коронавірусу у прямому ефірі.

Від коронавірусу вакцинувалася і 80-річна королева Данії, яка не входить до категорій громадян, що мають отримати вакцину у першу чергу.