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У Норвегії внаслідок зсуву грунту загинуло двоє людей

Рятувальники продовжують шукати ще вісьмох людей, зокрема немовля та 13-річну дитину.

У Норвегії внаслідок зсуву грунту загинуло двоє людей
Фото: ukrinform.ua

Щонайменше двоє людей загинули, а вісім залишаються зниклими безвісти після зсуву грунту норвезького селища Еррум.

Про це пише thenationalnews.com.

Одне тіло рятувальники знайшли у п’ятницю, 1 січня, і одне – сьогодні. Наразі про вік та стать обох жертв не повідомляють.

Вони продовжують шукати ще вісьмох людей, зокрема немовля та 13-річну дитину.

У місцевій поліції зазначили, що шанси на виживання є, але холодна погода цьому не сприяє. Також є сподівання, що вижити людям допоможуть ізольовані повітряні кишені в завалах.

До пошуків залучили спеціальні собачі упряжки, а на місце події відправили фахівців зі Швеції.

Видання зазначає, що у ніч на вівторок, 29 грудня цілий схил пагорбу обвалився за 25 кілометрів від столиці Норвегії Осло, “похоронивши або пошкодивши будинки”.

Нагадаємо, торік улітку потужний зсув завширшки близько 800 метрів на півночі Норвегії забрав у море вісім будівель, серед яких було кілька житлових.

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