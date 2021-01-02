Cенат США подолав вето Трампа на оборонний бюджет з допомогою для України

Перед цим вето подолали у Палаті представників 322 голосами проти 87.

Сенат США повторно підтримав оборонний бюджет з допомогою для України санкціями проти "Північного потоку-2", остаточно подолавши вето чинного президента Дональда Трампа.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ.

1 січня сенатори повторно підтримали голосами 81 проти 13, ще 6 не голосували. Для подолання президентського вето необхідно була більшість із двох третин голосів. Лише сім республіканців висловилися за збереження вето.

Перед цим вето подолали у Палаті представників 322 голосами проти 87.

“Це перший раз, коли законодавці подолали вето Трампа. Перед цим останній випадок, коли Конгрес долав президентське вето, був у 2016 році. Тоді Барак Обама заблокував проєкт, який дозволяв родинам загиблих у теракті 11 вересня 2001 року позиватися проти уряду Саудівської Аравії”, – йдеться у повідомленні.

Відтак тепер оборонний бюджет буде затверджено, попри спротив чинного президента.

Нагадаємо, 11 грудня Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів. Документ передбачає допомогу для України у розмірі $250 млн та санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Гроші надаються в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Санкції накладатимуться за сприяння продажу, оренді чи наданню кораблів-трубоукладників для будівництва газопроводу "Північний потік - 2", а також за страхування кораблів, які беруть участь в будівництві.