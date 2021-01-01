Великобританія остаточно вийшла з Євросоюзу

З 1 січня Великобританія остаточно вийшла з Європейського Союзу. Набули чинності нові правила щодо подорожей, торгівлі, іміграції та співпраці в галузі безпеки.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що тепер з'явилася можливість робити речі "по-іншому та краще", а тривалий процес Brexit закінчився, пише BBC.

Тим часом перша шотландська прем'єр-міністр Нікола Стерджен, яка виступає за повернення незалежної Шотландії до Євросоюзу, написала: "Шотландія скоро повернеться, Європо. Тримай світло увімкненим".

Міністри Великобританії попередили, що найближчими днями та тижнями відбуватимуться певні збої у доставці товарів, оскільки британські фірми мають підлаштуватися до змін.

Нагадаємо, що Великобританія приєдналася до Євросоюзу у 1973 році. Тим не менш, країна зберегла власну національну валюту і відмовилася входити до Шенгенського безвізового простору.

У 2016 році Британія провела референдум за вихід з ЄС, за висловилися майже 52% учасників. Спочатку планувалося, що Великобританія покине ЄС з 29 березня 2019 року, але процес затягнувся.

Через суперечки щодо Brexit прем'єр-міністерка Тереза Мей оголосила про відставку. Її наступником став Борис Джонсон. У січні 2020 закон про вихід з Європейського союзу набув чинності, Великобританія втратила право голосу в органах влади Євроосюзу, але лишалася частиною єдиного економічного простору.

Переговори щодо умов торгівлі та співробітництва тривали 11 місяців, дедлайни постійно переносилися.

30 грудня глави керівних органів Європейського Союзу підписали угоду про торгівлю та співробітництво з Великою Британією після виходу країни з ЄС.

28 грудня посли країн ЄС погодили тимчасове застосування угоди з Британією.

Велика Британія і Євросоюз в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі. 25 грудня Великобританія опублікувала текст 1246-сторінкової торгової угоди з ЄС.

Якби угоди так і не вдалося досягнути, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі, тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу з обох сторін.