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​Меркель заявила, що цього року виступить з останнім новорічним зверненням на посаді канцлера Німеччини

Вибори в бундестаг відбудуться 26 вересня 2021 року.

​Меркель заявила, що цього року виступить з останнім новорічним зверненням на посаді канцлера Німеччини
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що в цьому році виступає з останнім новорічним зверненням до громадян на цій посаді, а наступного року вона не планує претендувати на посаду голови уряду ФРН.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Через дев'ять місяців будуть вибори в бундестаг, на яких я не буду більше балотуватися. Тому, за всіма прогнозами, це останній раз, коли я можу звернутися до вас як канцлера", - сказала Меркель.

За її словами, вона ніколи за 15 років перебування при владі не проживала рік так важко і не покладала так багато надій на наступний. Причиною тому стала пандемія  COVID-19.

Вибори в бундестаг відбудуться 26 вересня 2021 року.

Нагадаємо, майже 71% громадян Німеччини заявили, що задоволені роботою Меркель на посаді канцлерки.  Її рейтинг зріс на тлі ситуації з коронавірусом, який по Німеччині вдарив не так сильно, як по інших європейських країнах. Однак, Меркель заявила, що не планує залишитися канцлером ФРН на п'ятий термін.

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