Азербайджан почав постачати газ до Європи в обхід Росії

Обсяг поставок становитиме понад 10 млрд кубометрів газу на рік.

Азербайджан почав комерційне постачання газу до країн Європи в обхід Російської Федерації. Постачання відбувається Транс-Адріатичним газогоном (TAP).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".

"Азербайджан почав комерційні поставки газу до Європи через TAP і тим самим досягнуто стратегічну мету в реалізації проєкту "Південний газовий коридор", - повідомили в Міністерстві енергетики Азербайджану.

Зазначається, що протягом 25 років Азербайджан буде щороку постачати до Європи понад 10 млрд кубометрів газу. Близько 8 млрд кубометрів отримуватиме Італія, решта - Греція, Болгарія та інші сусідні ринки.

Будівництво TAP завершилося в листопаді, воно тривало 4,5 року. Загальна протяжність газогону становить 878 км. Транс-Адріатичний газогін є останнім компонентом проекту Південного газового коридору для прямих поставок азербайджанського газу до Європи.

Газопровід потужністю 10 млрд кубометрів на рік доставлятиме газ з родовища Шах-Деніз в Азербайджані через Грецію і Албанію в Західну Європу.

Раніше повідомляли, що Україна і Азербайджан вивчать можливість розширення Південного газотранспортного коридору. Зокрема, президент Володимир Зеленський вважає, що Баку міг би використовувати транзитний потенціал України.