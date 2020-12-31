Ще одна країна погодилася купити російську "вакцину" Sputnik V

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) поставить Болівії 2,6 мільйона доз так званої "вакцини" від коронавірусу Sputnik V.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву РФПІ.

Разом з тим журналісти звернули увагу на суттєву розбіжність у заявах сторін щодо кількості законтрактованої вакцини.

У заяві РФПІ йдеться про те, що угода дозволить отримати доступ до вакцини більш ніж 20% населення Болівії. Населення Болівії становить 11,35 мільйона осіб, з яких 20% становлять 2,27 мільйона людей.

Разом з тим президент Болівії Луїс Арсе, який вступив на посаду в минулому місяці, заявив, що угода передбачає отримання 5,2 мільйонів доз для 2,6 мільйона людей. Це вдвічі більше, ніж озвучена РФПІ цифра.

За словами Арсе, Росія відправить 6000 доз препарату в січні для вакцинації найбільш вразливих груп населення, ще 1,7 млн доз до кінця березня, решту - "в період з квітня по травень".

На запит про підтвердження кількості доз міністерство охорони здоров'я Болівії заявило, що контракт передбачає 5,2 млн доз для 2,6 млн людей.

РФПІ не відповів на запит Reuters.

Раніше, 29 грудня, Аргентина почала вакцинувати своїх громадян від коронавірусу російською "вакциною" Sputnik V.

Нагадаємо, 11 серпня Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської розробки. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. А президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" та закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

11 грудня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Туреччина відмовилася від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".