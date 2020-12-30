Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСвіт

В Ємені в аеропорту сталися вибухи: загинуло щонайменше 27 людей

Це сталося одночасно з прильотом міністрів нового уряду Ємену з Садівської Аравії.

В Ємені в аеропорту сталися вибухи: загинуло щонайменше 27 людей

Щонайменше 27 людей загинули внаслідок вибухів в аеропорту міста Адена в Ємені. Десятки людей отримали поранення.

Про це повідомляє Al Hadath.

В аеропорту Адена розірвалися три мінометних снаряди. Це сталося одночасно з прильотом міністрів нового уряду Ємену з Садівської Аравії.

Зокрема, міни потрапили в зал прильоту, ще один зі снарядів впав на злітно-посадковій смузі.

Вибух стався до висадки посадовців з літака. Також вибух супроводжували постріли.

За даними Alarabiya, міністри не постраждали.

Нагадаємо, збройний конфлікт у Єменській Республіці триває вже кілька років. Його учасниками є повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Алла", які захопили столицю Сану і значну частину північних районів країни, з одного боку, і урядові війська Ємену, які отримують підтримку від Саудівської Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратів, - з іншого боку.

У вересні 2019-го Арабська коаліція, яку очолює Саудівська Аравія, почала військову операцію в Ємені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також