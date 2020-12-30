В Ємені в аеропорту сталися вибухи: загинуло щонайменше 27 людей

Це сталося одночасно з прильотом міністрів нового уряду Ємену з Садівської Аравії.

Щонайменше 27 людей загинули внаслідок вибухів в аеропорту міста Адена в Ємені. Десятки людей отримали поранення.

Про це повідомляє Al Hadath.

В аеропорту Адена розірвалися три мінометних снаряди. Це сталося одночасно з прильотом міністрів нового уряду Ємену з Садівської Аравії.

Зокрема, міни потрапили в зал прильоту, ще один зі снарядів впав на злітно-посадковій смузі.

Вибух стався до висадки посадовців з літака. Також вибух супроводжували постріли.

За даними Alarabiya, міністри не постраждали.

Нагадаємо, збройний конфлікт у Єменській Республіці триває вже кілька років. Його учасниками є повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Алла", які захопили столицю Сану і значну частину північних районів країни, з одного боку, і урядові війська Ємену, які отримують підтримку від Саудівської Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратів, - з іншого боку.

У вересні 2019-го Арабська коаліція, яку очолює Саудівська Аравія, почала військову операцію в Ємені.