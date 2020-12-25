Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
НКРЕКП підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік
НКРЕКП підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Росії подружжя відправили до колонії через весільне фото з ФСБшником
У Росії подружжя відправили до колонії через весільне фото з ФСБшником
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві трапився вибух біля ресторану

Невідомий залишив пакет на сходах біля закладу. 

У Києві трапився вибух біля ресторану
вул. Автозаводська

В Оболонському районі Києва приблизно о четвертій годині ранку на вході в ресторан на вул. Автозаводській трапився вибух.

На камерах відеоспостереження зафіксовано чоловіка, який за кілька хвилин до вибуху підійшов до закладу та поставив біля східців пакет, після чого пішов, повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад даного закладу. Наразі спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув", - додали правоохоронці.

Назву закладу в поліції не розкривають.

Слідчим відділом Оболонського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.  Зловмисника розшукують.

Нагадаємо, що у Києві в ніч на 24 грудня невідомі підірвали термінал самообслуговування у відділенні ПриватБанку на вулиці Градинська.

Невідомий виламав двері банківського відділення, кинув у коридор предмет, що вибухнув. Потім зловмисник утік. Внаслідок події ніхто не постраждав, однак вибухом пошкоджено вхідні двері відділення, платіжний термінал та припарковану неподалік автівку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також