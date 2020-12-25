У Києві трапився вибух біля ресторану

В Оболонському районі Києва приблизно о четвертій годині ранку на вході в ресторан на вул. Автозаводській трапився вибух.

На камерах відеоспостереження зафіксовано чоловіка, який за кілька хвилин до вибуху підійшов до закладу та поставив біля східців пакет, після чого пішов, повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад даного закладу. Наразі спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув", - додали правоохоронці.

Назву закладу в поліції не розкривають.

Слідчим відділом Оболонського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років. Зловмисника розшукують.

Нагадаємо, що у Києві в ніч на 24 грудня невідомі підірвали термінал самообслуговування у відділенні ПриватБанку на вулиці Градинська.

Невідомий виламав двері банківського відділення, кинув у коридор предмет, що вибухнув. Потім зловмисник утік. Внаслідок події ніхто не постраждав, однак вибухом пошкоджено вхідні двері відділення, платіжний термінал та припарковану неподалік автівку.