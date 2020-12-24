В Україні пройде церемоніал пам'яті загиблих героїв "Шануй і пам'ятай"

В Україні проводитимуть недержавний церемоніал пам'яті загиблих героїв "Шануй і пам'ятай".

Про це заявив керівник робочої групи з розробки та впровадження церемоніалу, заступник голови правління громадської організації "Всеукраїнське об'єднання патріотів "Комбатант" Олександр Каховський, передає "Інтерфакс-Україна".

"В Україні починається недержавний церемоніал вшанування загиблих героїв, розроблений у співпраці з американською організацією, назва якої перекладається як "Честь і пам'ять". Вона залишена і в назві церемоніалу - "Шануй і пам'ятай". Церемоніал буде складатися з двох частин: умовно кажучи, церемоніальна і спортивна", - зазначив Каховський під час прес-конференції 24 грудня.

При цьому він уточнив, що перша частина передбачає церемоніальне вшанування загиблого героя шляхом передачі його сім'ї іменного прапора, що містить символіку українського війська. Друга частина церемоніалу - це забіг пам'яті, під час якого бігун долатиме певну дистанцію, тримаючи в руках іменний прапор.

"Макет прапора розроблений відповідно до наших традицій: на ньому - кольори козацтва, свічка як символ скорботи за загиблими, на прапорі також є хрест Збройних сил. Тобто вся символіка прапора дійсно складається з того, що має пряме відношення до ЗСУ, захисту Батьківщини, прагнення до незалежності, а також до подяки і вшанування", - уточнив Каховський.

За його словами, прапори пам'яті будуть двох типів. На початковому етапі прапор буде шовкографічним. Разом з тим засновники церемоніалу передбачають і введення інших прапорів, які зможуть виготовляти учні у школах у вигляді аплікації.

Разом з тим Каховський уточнив, що церемоніал не має певних дат проведення.