Фігуранти за сприяння чиновників обклали "даниною" фірми, які працюють у сфері оцінки землі.

У Запоріжжі Служба безпеки України блокувала діяльність одного з відомих в регіоні етнічних організованих злочинних угруповань, до якого входили чиновники держструктур.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Учасники угруповання залучили до одного із "напрямків" протиправної діяльності посадовців обласного Держгеокадастру. За попередніми даними слідства, фігуранти ініціювали штучні перевірки державних підприємств та комерційних структур із дотримання земельного законодавства. За їхніми результатами накладались значні штрафні санкції, проте, за сплату відсотків від суми зловмисники обіцяли "порушникам" скасувати штрафи", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Слідство встановило, що у разі відмові від "співробітництва" учасники угруповання погрожували потерпілим насильницькими діями та фізичною розправою.

Фото: пресслужба СБУ

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів вимагання зловмисниками грошей з підприємців за "вирішення питання" з несплати штрафних санкцій.

Фото: пресслужба СБУ

"Встановлено, що фігуранти за сприяння чиновників також обклали даниною фірми, які працюють у сфері оцінки землі. Зокрема, зловмисники вимагали майже 90 тисяч гривень з комерсанта, штучно звинуваченого в порушенні законодавства у сфері земельних відносин", - додали в СБУ.

Фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці затримали у центрі Запоріжжя організатора та учасника злочинного угруповання під час отримання частини "данини".

Фото: пресслужба СБУ

Під час обшуків вилучили чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність угруповання, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, незареєстровану гладкоствольну і травматичну зброю.

Організатору та учаснику угруповання повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у жовтні СБУ викрила злочинне угруповання, яке за участі правоохоронців займалось рейдерством та збутом зброї. Правоохоронці одночасно провели 45 обшуків у чотирьох містах. Двох організаторів та двох активних учасників ОЗУ затримали.